Трамп считает, что скоро в США произойдут теракты «со стопроцентной вероятностью»

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США в не столь отдаленном будущем ожидают террористические акты, это связано с проникновением в страну множества нелегальных мигрантов. Об этом заявил в субботу бывший американский лидер Дональд Трамп, претендующий на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии.

«В нашу страну проникают люди, которым не следует быть тут. В нашу страну проникают люди, которые могут создать огромные проблемы. Со стопроцентной вероятностью в не таком далеком будущем произойдут террористические атаки», — сказал он, выступая перед своими сторонниками в штате Южная Каролина, где 24 февраля пройдут праймериз республиканцев.