Обрбан предположил, чем могла бы стать Украина, чтобы не потерять государственность

09:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Наилучшим вариантом сохранения собственной государственности для Украины была бы роль буферной зоны между Россией и Западом. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в разговоре с экс-канцлером Австрии Вольфгагом Шюсселем.

«Нравится нам это или нет, нравится это украинцам или нет, но Украина находится там, где она есть на карте. Лучшей перспективой для нее было бы создание буферной зоны между Россией и Западом — разумеется, с гарантиями безопасности. Если этого не произойдет, Украина потеряет свою страну», — приводит слова Орбана газета Presse.