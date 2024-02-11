До 9 градусов мороза прогнозируют синоптики в Москве 9 февраля

09:07 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода, небольшой, местами умеренный снег, гололедица и до минус 9 градусов ожидается в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от минус 7 до минус 9 градусов. В ночь на понедельник температура воздуха может составить до минус 9 градусов, возможна гололедица.