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До 9 градусов мороза прогнозируют синоптики в Москве 9 февраля

09:07 11.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода, небольшой, местами умеренный снег, гололедица и до минус 9 градусов ожидается в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от минус 7 до минус 9 градусов. В ночь на понедельник температура воздуха может составить до минус 9 градусов, возможна гололедица.

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