В Японии решили создать реактор для АЭС с автоматическим отключением при потере питания
09:20 11.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Высокотемпературный газоохлаждаемый реактор, который в конце марта станет объектом эксперимента, в ходе испытания выйдет на уровень 100% нагрузки. Температура внутри него достигнет 1 000 градусов Цельсия. Согласно плану, гелий, используемый для охлаждения реактора, после отключения электроснабжения начнет естественным образом рассеивать тепло, что приведет к безопасному снижению температуры объекта. Эксперимент будет проводиться в контролируемых условиях, исследователи смогут прекратить его в случае нештатной ситуации.
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