В Японии решили создать реактор для АЭС с автоматическим отключением при потере питания

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Агентство по атомной энергии Японии проведет испытание реактора АЭС нового типа, который способен самостоятельно остановить работу в случае аварийного отключения электроснабжения. Об этом сообщила газета «Иомиури».

Высокотемпературный газоохлаждаемый реактор, который в конце марта станет объектом эксперимента, в ходе испытания выйдет на уровень 100% нагрузки. Температура внутри него достигнет 1 000 градусов Цельсия. Согласно плану, гелий, используемый для охлаждения реактора, после отключения электроснабжения начнет естественным образом рассеивать тепло, что приведет к безопасному снижению температуры объекта. Эксперимент будет проводиться в контролируемых условиях, исследователи смогут прекратить его в случае нештатной ситуации.