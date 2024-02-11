Эстония не собирается отказываться от строительства оборонительных укреплений

11:37 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эстония, несмотря на заявления президента России Владимира Путина в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, планирует продолжить создание линии обороны, в рамках которого намерена построить 600 бункеров на границе с РФ. Об этом сообщил министр обороны республики Ханно Певкур агентству DPA

«Мы не изменим наши планы только потому, что Путин дал интервью журналисту», — сказал он. «Сейчас мы повышаем нашу готовность. И это должны делать все. Не только здесь, в Эстонии, но и все остальные, — сообщил глава Минобороны. — Это то, что мы можем сделать в мирное время». Он добавил, что его страна также закупит боеприпасы, оружие и технику.