Макрон решил пока Украину не посещать
15:24 11.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По данным издания, администрация французского лидера объясняет перенос поездки соображениями безопасности.
Отмечается, что отмена поездки «вызвала вопросы у украинских дипломатов», которые, как пишет еженедельник, «были ошеломлены этим решением».
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