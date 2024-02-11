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НОВОСТИ

Макрон решил пока Украину не посещать

15:24 11.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон отложил свой визит на Украину, который должен был состояться 13–14 февраля. Об этом сообщил французский деловой еженедельник Challenges со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

По данным издания, администрация французского лидера объясняет перенос поездки соображениями безопасности.

Отмечается, что отмена поездки «вызвала вопросы у украинских дипломатов», которые, как пишет еженедельник, «были ошеломлены этим решением».

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