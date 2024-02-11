Египет грозится временно прекратить мирный договор с Израилем... - СМИ

16:08 Источник: Интерфакс

Власти Египта заявили о возможности приостановить действие Кэмп-Дэвидских соглашений 1978 года - израильско-египетского мирного договора, если Израиль предпримет наступление на город Рафах в секторе Газа, передает в воскресенье Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

"Египет грозится временно прекратить мирный договор с Израилем, если израильские войска отправят в густо населенный город Рафах на границе Египта и сектора Газа (...) заявили в воскресенье два представителя египетских властей и западный дипломат", - информирует агентство.

Источники также пояснили, что наступательная операция в районе Рафаха может привести к закрытию основного пути подвоза гуманитарной помощи в сектор Газа.