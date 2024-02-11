Египет грозится временно прекратить мирный договор с Израилем... - СМИ
16:08 11.02.2024 Источник: Интерфакс
Власти Египта заявили о возможности приостановить действие Кэмп-Дэвидских соглашений 1978 года - израильско-египетского мирного договора, если Израиль предпримет наступление на город Рафах в секторе Газа, передает в воскресенье Associated Press (AP) со ссылкой на источники.
"Египет грозится временно прекратить мирный договор с Израилем, если израильские войска отправят в густо населенный город Рафах на границе Египта и сектора Газа (...) заявили в воскресенье два представителя египетских властей и западный дипломат", - информирует агентство.
Источники также пояснили, что наступательная операция в районе Рафаха может привести к закрытию основного пути подвоза гуманитарной помощи в сектор Газа.
НОВОСТИ
- 15:24 11.02.2024
- Макрон решил пока Украину не посещать
- 14:03 11.02.2024
- Песков объяснил, почему разрешение на интервью получил именно Карлсон
- 13:40 11.02.2024
- Польские фермеры собираются блокировать еще два КПП на границе с Украиной
- 11:37 11.02.2024
- Эстония не собирается отказываться от строительства оборонительных укреплений
- 10:50 11.02.2024
- Песков рассказал, как принималось решение по интервью Путина Карлсону
- 09:20 11.02.2024
- В Японии решили создать реактор для АЭС с автоматическим отключением при потере питания
- 09:15 11.02.2024
- Обрбан предположил, чем могла бы стать Украина, чтобы не потерять государственность
- 09:07 11.02.2024
- До 9 градусов мороза прогнозируют синоптики в Москве 9 февраля
- 09:00 11.02.2024
- Трамп считает, что скоро в США произойдут теракты «со стопроцентной вероятностью»
- 21:00 10.02.2024
- Мир сторонников НАТО рушится, они готовы к тотальной войне - Филиппо
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать