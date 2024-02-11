Понятна ли вся эта драма Украины в Вашингтоне, Берлине и Париже? - Bild
17:32 11.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина в настоящее время находится в «тяжелейшем военном кризисе» с начала специальной военной операции (СВО) РФ в феврале 2022 года. Ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ) крайне сложная. Такое мнение высказал немецкий журналист, заместитель главного редактора газеты Bild Пауль Ронцхаймер после того, как побывал на фронте под Артемовском (украинское название — Бахмут).
Ронцхаймер отметил, что «вероятно, это тяжелейший военный кризис на Украине со времен» начала СВО. «Неуверенность и разочарование в эти холодные зимние дни велики», — подчеркивает журналист. Как репортер на Украине, Ронцхаймер, по его собственным словам, не видел такого настроения с начала 2022 года. «Вопрос в том, понятна ли вся эта драма в Вашингтоне, Берлине и Париже», — указывает замглавреда Bild.
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