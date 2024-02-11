ЦИК Азербайджана представил официальные итоги выборов президента страны

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центральная избирательная комиссия Азербайджана подвела итоги прошедших в республике президентских выборов, в соответствии с которыми главой государства переизбран Ильхам Алиев. Итоги голосования были объявлены на специальном заседании Центризбиркома.

«По итогам обработки 100% избирательных бюллетеней победителем на выборах становится Ильхам Алиев — за него проголосовали 92,12% избирателей, пришедших на участки, или 4 567 458 человек», — объявили представители комиссии. На втором месте — депутат парламента Захид Орудж, он получил 2,17% голосов. Явка на выборах составила 76,43%.