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ЦИК Азербайджана представил официальные итоги выборов президента страны

18:20 11.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центральная избирательная комиссия Азербайджана подвела итоги прошедших в республике президентских выборов, в соответствии с которыми главой государства переизбран Ильхам Алиев. Итоги голосования были объявлены на специальном заседании Центризбиркома.

«По итогам обработки 100% избирательных бюллетеней победителем на выборах становится Ильхам Алиев — за него проголосовали 92,12% избирателей, пришедших на участки, или 4 567 458 человек», — объявили представители комиссии. На втором месте — депутат парламента Захид Орудж, он получил 2,17% голосов. Явка на выборах составила 76,43%.

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