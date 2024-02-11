Нетаньяху: Мы уже уничтожили три четвери батальонов ХАМАС

19:11 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армия Израиля уничтожила три четверти террористических батальонов радикального палестинского движения ХАМАС и убеждена, что победа уже в пределах досягаемости. Об этом заявил в интервью телеканалу Fox News премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

«Победа достижима. Мы уже уничтожили три четвери террористических батальонов ХАМАС, 18 из 24. И мы не позволим остальным шести остаться. Это все равно что оставить четверть „Исламского государства“ (ИГ, запрещенная в РФ террористическая группировка — прим. ТАСС) в Ираке и сказать: пускай у них будет своя маленькая территория, все нормально. Естественно, ИГ восстановится. И ХАМАС восстановится, если мы не покончим с его последним бастионом», — сказал глава правительства.