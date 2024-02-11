Забастовка работников наземных служб привели к отмене рейсов в аэропортах Лейпцига и Дрездена
19:54 11.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
К забастовке призвал профсоюз работников сферы услуг Verdi. Задержки и отмены рейсов будут наблюдаться в воздушной гавани до понедельника, поскольку стачка продлится до вечера 12 февраля. Более 100 рейсов могут быть отменены.
Профсоюз Verdi требует повышения заработной платы и компенсации инфляции в размере 3 тыс. евро для работников Mitteldeutsche Flughafen AG.
НОВОСТИ
- 19:11 11.02.2024
- Нетаньяху: Мы уже уничтожили три четвери батальонов ХАМАС
- 18:20 11.02.2024
- ЦИК Азербайджана представил официальные итоги выборов президента страны
- 17:32 11.02.2024
- Понятна ли вся эта драма Украины в Вашингтоне, Берлине и Париже? - Bild
- 16:08 11.02.2024
- Египет грозится временно прекратить мирный договор с Израилем... - СМИ
- 15:24 11.02.2024
- Макрон решил пока Украину не посещать
- 14:03 11.02.2024
- Песков объяснил, почему разрешение на интервью получил именно Карлсон
- 13:40 11.02.2024
- Польские фермеры собираются блокировать еще два КПП на границе с Украиной
- 11:37 11.02.2024
- Эстония не собирается отказываться от строительства оборонительных укреплений
- 10:50 11.02.2024
- Песков рассказал, как принималось решение по интервью Путина Карлсону
- 09:20 11.02.2024
- В Японии решили создать реактор для АЭС с автоматическим отключением при потере питания
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать