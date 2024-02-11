Забастовка работников наземных служб привели к отмене рейсов в аэропортах Лейпцига и Дрездена

19:54 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все пассажирские рейсы отменены в воскресенье в аэропортах Дрездена и Лейпцига из-за предупредительной забастовки сотрудников. Об этом сообщил портал MDR.

К забастовке призвал профсоюз работников сферы услуг Verdi. Задержки и отмены рейсов будут наблюдаться в воздушной гавани до понедельника, поскольку стачка продлится до вечера 12 февраля. Более 100 рейсов могут быть отменены.

Профсоюз Verdi требует повышения заработной платы и компенсации инфляции в размере 3 тыс. евро для работников Mitteldeutsche Flughafen AG.