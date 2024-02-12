ВС РФ сорвали пять попыток ротации ВСУ на южнодонецком направлении за сутки — МО РФ
09:00 12.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения Восточной группировки войск за прошедшие сутки сорвали пять попыток ротации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовых позициях южнодонецкого направления. Потери противника за сутки составили до 150 военнослужащих и три автомобиля, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев.
«В течение суток пресечены пять попыток противника провести ротацию на передовых позициях в районах Ровнополя, Луговского и Червоного. <…> Потери противника составили до 150 военнослужащих и три автомобиля», — рассказал начальник пресс-центра.
Он уточнил, что также ударами бомбардировочной авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражены опорные пункты и места скопления живой силы 58-й мотопехотной, 72-й механизированный бригад и 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Урожайного, Угледара и Ровнополя. Уничтожено два пункта временной дислокации ВСУ, склад боеприпасов, и два пункта управления беспилотниками.
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