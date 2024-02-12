Шеф Пентагона помещен в отделение интенсивной терапии, сроки его выписки неизвестны
10:05 12.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр обороны США Ллойд Остин помещен в отделение интенсивной терапии центра Уолтера Рида из-за проблем с мочевым пузырем, сроки его выписки неизвестны. Об этом говорится в заявлении врачей медицинского центра, которое приводится на сайте Пентагона.
Ранее Остин был госпитализирован «для обследования из-за симптомов, указывающих на появившиеся проблемы с мочевым пузырем». «Вечером, после нескольких проверок и обследований, министр был переведен в отделение интенсивной терапии <…> для поддерживающего лечения и тщательного мониторинга». «На данный момент неизвестно, сколько продлится госпитализация министра Остина», — подчеркнули врачи.
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