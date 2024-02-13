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Реакция Запада на интервью Путина Карлсону говорит о точном попадании в цель — Медведев

11:00 13.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Реакция канцлера ФРГ Олафа Шольца и премьер-министра Великобритании Риши Сунака на интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону свидетельствует о том, что «произошло точное попадание лекарства в цель». Такое мнение выразил в своем телеграм-канале зампред Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев.

Он отметил, что «обычно лидеры государств не высказываются на тему интервью их коллег из других стран». «А тут — на тебе. Два крупнейших политика современности — странный британец Сунак и чистокровный фриц Шольц — стали наперебой оценивать интервью российского президента Такеру Карлсону. И это им не так, и аргументы не те, и вообще ничего не нравится», — написал Медведев.

«Что тут скажешь? <…> Произошло точное попадание лекарства в цель», — заключил политик.

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