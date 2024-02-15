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Трамп назвал «большим комплиментом» слова Путина о том, что РФ лучше работать с Байденом

11:05 15.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент США Дональд Трамп назвал комплиментом слова российского лидера Владимира Путина о том, что России предпочтительнее работать с нынешним главой Соединенных Штатов Джо Байденом.

«На самом деле президент России Путин только что сделал мне большой комплимент. Он только что сказал, что предпочел бы, чтобы президентом [США] был Джо Байден, а не Трамп. Это комплимент», — сказал он в среду, выступая перед сторонниками в штате Южная Каролина. Трамп пояснил это тем, что при слабой администрации Байдена Россия «получит Украину».

При этом бывший хозяин Белого дома подчеркнул, что он «хорошо ладил» с Путиным. «Когда я выиграю президентские выборы <…>, я немедленно урегулирую конфликт между Россией и Украиной. Все будет решено быстро», — отметил Трамп.

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