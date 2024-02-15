В Мраморном море затонул турецкий сухогруз

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сухогруз под флагом Турции затонул в Мраморном море, на его борту находились шесть моряков. Начаты их поиски, сообщил губернатор провинции Бурса Махмут Демирташ, вблизи которой произошел инцидент.

«На борту 69-метрового сухогруза Batuhan находятся шесть человек, все они граждане Турции. Начаты работы по их поиску и спасению», — сказал он в эфире телеканала TRT Haber.

По его словам, сигнал о происшествии был получен утром в районе 06:20 местного времени (совпадает с мск). В район инцидента направлены три спасательных катера службы береговой охраны и вертолет. Поиски моряков затруднены сильными волнами, сказал губернатор.