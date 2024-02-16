0
0
0
НОВОСТИ

Число раненых в Белгороде при обстреле ВСУ возросло до 19 — губернатор

09:32 16.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число мирных жителей, пострадавших при обстреле Белгорода 15 февраля со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), возросло до 19. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Ранее сообщалось о 18 пострадавших.

«Вчера вечером один из жителей города Белгорода, который получил ранение, самостоятельно обратился в городскую больницу № 2. Итого количество раненых достигло 19 человек. 4 человека (2 взрослых и 2 ребенка) мы вчера на поезде отправили в Москву. Через пару часов они уже будут в Москве, их ждут в учреждениях здравоохранения Российской Федерации, где будет оказана максимальная медицинская помощь», — написал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:20 16.02.2024
В ВСУ заявили о возможности переброски бойцов в Авдеевке на «новые позиции»
0
30
09:05 16.02.2024
Госдолг США вырастет к 2050 году до 200% от ВВП — прогноз надзорного органа Конгресса
0
73
09:00 16.02.2024
Силы ПВО РФ за ночь сбили 5 БПЛА ВСУ в Белгородской области и над Черным морем
0
85
22:50 15.02.2024
Глава Минтранса рассказал, сколько может потребоваться бюджетных средств на постройку ВСМ Москва-Петербург
0
598
22:10 15.02.2024
ВСМ Москва – Петербург будет стартовым этапом в развитии высокоскоростного ж/д сообщения - Путин
0
613
21:02 15.02.2024
До семи человек увеличилось число жертв атаки ВСУ на Белгород – Минздрав РФ
0
609
19:30 15.02.2024
ВПК Америки сейчас, по сути, работает в условиях военного времени – заместитель главы Пентагона
0
709
18:20 15.02.2024
Выставку «Россия» на ВДНХ Путин поручил продлить до 8 июля
0
699
17:40 15.02.2024
Восстановление Украины обойдется почти в 453 млрд евро — Еврокомиссия
0
742
17:12 15.02.2024
Впервые с начала СВО большая часть украинцев признает неверное развитие ситуации в стране — опрос
0
868

Возврат к списку