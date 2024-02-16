Число раненых в Белгороде при обстреле ВСУ возросло до 19 — губернатор

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число мирных жителей, пострадавших при обстреле Белгорода 15 февраля со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), возросло до 19. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Ранее сообщалось о 18 пострадавших.

«Вчера вечером один из жителей города Белгорода, который получил ранение, самостоятельно обратился в городскую больницу № 2. Итого количество раненых достигло 19 человек. 4 человека (2 взрослых и 2 ребенка) мы вчера на поезде отправили в Москву. Через пару часов они уже будут в Москве, их ждут в учреждениях здравоохранения Российской Федерации, где будет оказана максимальная медицинская помощь», — написал он.