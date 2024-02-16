Путин надеется, что нынешняя высокая ставка ЦБ — временная мера
19:20 16.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин надеется на то, что нынешняя высокая ставка Центрального банка — это временная мера.
«В условиях подъема ключевой ставки Центрального банка, конечно, нам нужны специальные механизмы. Надеюсь, это временная мера по борьбе с инфляцией, и мы добьемся в ближайшее время ключевых показателей, тех, которые мы перед собой ставим — и правительство, и Центральный банк», — сказал глава государства на совещании по поддержке инвестиционных проектов в отечественной промышленности.
По его словам, пока что «нужны точечные меры поддержки, особые механизмы поддержки промышленности». «И такие механизмы у нас есть, в том числе кластерная инвестиционная платформа», — добавил он.
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