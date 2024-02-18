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Поток мигрантов через Нигер вырос на 50% за последние три месяца - МОМ

18:10 18.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поток мигрантов из многочисленных стран Африки, которые пытаются через Нигер добраться до побережья Средиземного моря, существенно увеличился после того, как нигерские власти вышли в минувшем ноябре из соглашения с Евросоюзом о контроле над транзитом через африканскую страну нелегальных мигрантов. Об этом сообщила Международная организация по миграции (МOM).

«С декабря 2023 года потоки мигрантов, движущихся с юга на север через Нигер, продолжают увеличиваться, — цитирует МОМ агентство AFP. — Количество мигрантов, использовавших проходящий на севере Нигера транспортный коридор черед пустыню Сахару, увеличилось за три последних месяца на 50%». МОМ не приводит конкретных данных по числу мигрантов, но замечает, что граждане Нигерии составляют большинство в идущем через Нигер потоке тех, кто пытается добраться до побережья Средиземного моря.

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