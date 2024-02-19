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НОВОСТИ

В ФРГ расследуют раскрытие гостайны при планировании «Северного потока-2»

10:05 19.02.2024 Источник: Lenta.ru

Генпрокуратура Германии начала проверку в связи с возможным раскрытием государственной тайны при планировании трубопровода «Северный поток-2». Об этом сообщило издание Bild.

В январе 2018 года Горное ведомство города Штральзунд опубликовало на своем сайте разрешение на планирование газопровода. На 556-й странице документа содержались сведения Минобороны ФРГ под грифом VS-NfD — «секретно, только для служебного пользования». Генпрокуратура Германии указала, что это были, в частности, данные о районах действия подлодок НАТО.

Ответственным за обнародование секретных сведений грозит до пяти лет тюрьмы.  Lenta.Ru

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