В ФРГ расследуют раскрытие гостайны при планировании «Северного потока-2»

10:05 Источник: Lenta.ru

Генпрокуратура Германии начала проверку в связи с возможным раскрытием государственной тайны при планировании трубопровода «Северный поток-2». Об этом сообщило издание Bild.

В январе 2018 года Горное ведомство города Штральзунд опубликовало на своем сайте разрешение на планирование газопровода. На 556-й странице документа содержались сведения Минобороны ФРГ под грифом VS-NfD — «секретно, только для служебного пользования». Генпрокуратура Германии указала, что это были, в частности, данные о районах действия подлодок НАТО.

Ответственным за обнародование секретных сведений грозит до пяти лет тюрьмы. Lenta.Ru