Хуситы заявили об ударе по британскому судно Rubymar, оно может затонуть

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» нанесли ракетный удар по британскому судну Rubymar в Аденском заливе, в результате которого оно получило серьезные повреждения и может затонуть. Об этом говорится в заявлении мятежников.

«Военно-морские силы ВС Йемена <…> провели военную операцию, поразив несколькими корабельными ракетами британское судно Rubymar в Аденском заливе», — указывается в заявлении, текст которого опубликовал представитель движения Яхья Сария в своем телеграм-канале. Согласно утверждению мятежников, судно получило «серьезные повреждения» и полностью остановилось. Из-за повреждений Rubymar «подвергается риску затонуть в Аденском заливе».