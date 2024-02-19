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Хуситы заявили об ударе по британскому судно Rubymar, оно может затонуть

11:32 19.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» нанесли ракетный удар по британскому судну Rubymar в Аденском заливе, в результате которого оно получило серьезные повреждения и может затонуть. Об этом говорится в заявлении мятежников.

«Военно-морские силы ВС Йемена <…> провели военную операцию, поразив несколькими корабельными ракетами британское судно Rubymar в Аденском заливе», — указывается в заявлении, текст которого опубликовал представитель движения Яхья Сария в своем телеграм-канале. Согласно утверждению мятежников, судно получило «серьезные повреждения» и полностью остановилось. Из-за повреждений Rubymar «подвергается риску затонуть в Аденском заливе».

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