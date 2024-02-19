В ВВС Украины признали, что не смогут содержать западные самолеты разного типа
15:00 19.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военно-воздушные силы (ВВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) не смогут содержать и обслуживать западные самолеты разного типа, поэтому Киев сосредоточится на получении американских истребителей F-16. Об этом заявил спикер командования украинских ВВС Юрий Игнат.
«Мы не сможем много самолетов разных типов ставить на вооружение, содержать их, обслуживать, обучать пилотов. Это для нас будет определенно сложный процесс. Поэтому нужно сосредоточиться на цели номер один — F-16», — сказал он в эфире украинского телеканала «Рада», отвечая на вопрос журналистов о перспективах получения Киевом французских истребителей.
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