Путин освободил от должности четырех заместителей министра обороны

17:14 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин освободил от занимаемых должностей первого замминистра обороны Руслана Цаликова, замминистра обороны Татьяну Шевцову и статс-секретаря — замминистра обороны Николая Панкова, следует из опубликованного указа.

«Освободить от занимаемой должности: Панкова Николая, <…> Цаликова Руслана, <…> Татьяну Шевцову», — говорится в документе.

Также президент освободил от должности замминистра обороны генерала Павла Попова и уволил его с военной службы.

Владимир Путин назначил Леонида Горнина первым заместителем министра обороны РФ. Горнин ранее занимал пост первого замминистра финансов.

«Назначить Горнина Леонида Владимировича — первым заместителем министра обороны Российской Федерации», — говорится в указе. Первый замминистра обороны Леонид Горнин будет курировать в военном ведомстве весь комплекс вопросов финансового обеспечения Вооруженных сил (ВС) РФ. Как сообщили в Минобороны России, главной задачей Горнина станет повышение прозрачности финансовых потоков.

Олег Савельев и Павел Фрадков назначены заместителями министра обороны РФ. Савельев также назначен руководителем аппарата министерства обороны. Фрадков будет отвечать за вопросы управления имуществом.

Фрадков до этого находился на должности первого заместителя управляющего делами президента РФ. Савельев до 2024 года был аудитором Счетной палаты РФ.

Председателя фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева назначена заместителем министра обороны РФ. Она будет отвечать за социальное обеспечение военных.