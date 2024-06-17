0
0
100
НОВОСТИ

Путин освободил от должности четырех заместителей министра обороны

17:14 17.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин освободил от занимаемых должностей первого замминистра обороны Руслана Цаликова, замминистра обороны Татьяну Шевцову и статс-секретаря — замминистра обороны Николая Панкова, следует из опубликованного указа.

«Освободить от занимаемой должности: Панкова Николая, <…> Цаликова Руслана, <…> Татьяну Шевцову», — говорится в документе.

Также президент освободил от должности замминистра обороны генерала Павла Попова и уволил его с военной службы.

Владимир Путин назначил Леонида Горнина первым заместителем министра обороны РФ. Горнин ранее занимал пост первого замминистра финансов.

«Назначить Горнина Леонида Владимировича — первым заместителем министра обороны Российской Федерации», — говорится в указе. Первый замминистра обороны Леонид Горнин будет курировать в военном ведомстве весь комплекс вопросов финансового обеспечения Вооруженных сил (ВС) РФ. Как сообщили в Минобороны России, главной задачей Горнина станет повышение прозрачности финансовых потоков.

Олег Савельев и Павел Фрадков назначены заместителями министра обороны РФ. Савельев также назначен руководителем аппарата министерства обороны. Фрадков будет отвечать за вопросы управления имуществом.

Фрадков до этого находился на должности первого заместителя управляющего делами президента РФ. Савельев до 2024 года был аудитором Счетной палаты РФ.

Председателя фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева назначена заместителем министра обороны РФ. Она будет отвечать за социальное обеспечение военных.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 17.06.2024
Саммит в Швейцарии не внес вклада в урегулирование на Украине — Кремль
0
60
17:00 17.06.2024
Палестинская администрация летом может перестать функционировать — глава МИД Норвегии
0
147
16:32 17.06.2024
Малайзия скоро начнет процесс вступления в БРИКС — премьер
0
183
16:12 17.06.2024
Вьетнам считает Россию своим приоритетным партнером — президент страны
0
189
16:00 17.06.2024
В Испании ликвидировали сеть пропагандистов ИГ, призывавших атаковать «Реал Мадрид»
0
186
15:32 17.06.2024
ЕС создал комиссию по борьбе с хищениями на Украине западной помощи
0
257
15:12 17.06.2024
Дания хочет ограничить движение танкеров с нефтью из РФ в Балтийском море
0
326
15:00 17.06.2024
Песков назвал нагнетанием напряженности заявления НАТО по ее ядерным арсеналам
0
282
14:32 17.06.2024
Взрыв боеприпасов произошел на военном полигоне в Чехии
0
326
14:12 17.06.2024
Силы ПВО РФ за сутки уничтожили 12 украинских беспилотников
0
294

Возврат к списку