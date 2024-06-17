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Союз фермеров ФРГ: Если Украина немедленно вступит в ЕС, наше семейное сельское хозяйство погибнет

22:20 17.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Германского союза фермеров Йоахим Руквид считает, что немедленное вступление Украины в ЕС привело бы к гибели мелкого фермерства в Германии. Такое мнение он высказал в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«С одной стороны мы видим политическое измерение [вступления Украины в ЕС], с другой, это означало бы 32 млн га дополнительной пахотной площади и интеграцию сельского хозяйства, которое никоим образом не сравнимо со структурами предприятий в ЕС», — отметил Руквид. «Как предприятие площадью 200 га может конкурировать с сельхозпредприятием площадью 50 тыс. га? В таком случае фермерские семьи в ЕС больше не имели бы будущего. Если Украина немедленно вступит в ЕС, наше семейное сельское хозяйство погибнет», — подчеркнул он.

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