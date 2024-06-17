Палестинская администрация летом может перестать функционировать — глава МИД Норвегии

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палестинская национальная администрация (ПНА), штаб-квартира которой находится в городе Рамалла на Западном берегу реки Иордан, может этим летом перестать исполнять свои обязанности из-за нехватки финансирования. Об этом заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.

«Ситуация крайне тяжелая. Палестинская автономия, с которой мы тесно сотрудничаем, предупреждает нас, что этим летом она может перестать функционировать», — сказал он агентству Reuters. Министр связал это с нехваткой финансирования, продолжающимися стычками и отсутствием у 500 тыс. палестинцев разрешения на работу в Израиле. По словам Эйде, остановка работы ПНА приведет к еще одному конфликту, похожему на противостояние израильских сил и палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Такое развитие событий «будет ужасным для всех, включая народ Израиля», добавил министр.

7 июня Международная организация труда (МОТ) сообщила, что из-за войны в секторе Газа уровень безработицы на Западном берегу реки Иордан достиг 32%, а в самом палестинском анклаве — 79,1%. По данным МОТ, за последние восемь месяцев реальный ВВП на Западном берегу сократился на 22,7%, а в секторе Газа — на 83,5%.