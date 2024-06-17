0
0
112
НОВОСТИ

Палестинская администрация летом может перестать функционировать — глава МИД Норвегии

17:00 17.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палестинская национальная администрация (ПНА), штаб-квартира которой находится в городе Рамалла на Западном берегу реки Иордан, может этим летом перестать исполнять свои обязанности из-за нехватки финансирования. Об этом заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.

«Ситуация крайне тяжелая. Палестинская автономия, с которой мы тесно сотрудничаем, предупреждает нас, что этим летом она может перестать функционировать», — сказал он агентству Reuters. Министр связал это с нехваткой финансирования, продолжающимися стычками и отсутствием у 500 тыс. палестинцев разрешения на работу в Израиле. По словам Эйде, остановка работы ПНА приведет к еще одному конфликту, похожему на противостояние израильских сил и палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Такое развитие событий «будет ужасным для всех, включая народ Израиля», добавил министр.

7 июня Международная организация труда (МОТ) сообщила, что из-за войны в секторе Газа уровень безработицы на Западном берегу реки Иордан достиг 32%, а в самом палестинском анклаве — 79,1%. По данным МОТ, за последние восемь месяцев реальный ВВП на Западном берегу сократился на 22,7%, а в секторе Газа — на 83,5%.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 17.06.2024
Саммит в Швейцарии не внес вклада в урегулирование на Украине — Кремль
0
60
17:14 17.06.2024
Путин освободил от должности четырех заместителей министра обороны
0
208
16:32 17.06.2024
Малайзия скоро начнет процесс вступления в БРИКС — премьер
0
183
16:12 17.06.2024
Вьетнам считает Россию своим приоритетным партнером — президент страны
0
189
16:00 17.06.2024
В Испании ликвидировали сеть пропагандистов ИГ, призывавших атаковать «Реал Мадрид»
0
186
15:32 17.06.2024
ЕС создал комиссию по борьбе с хищениями на Украине западной помощи
0
257
15:12 17.06.2024
Дания хочет ограничить движение танкеров с нефтью из РФ в Балтийском море
0
326
15:00 17.06.2024
Песков назвал нагнетанием напряженности заявления НАТО по ее ядерным арсеналам
0
282
14:32 17.06.2024
Взрыв боеприпасов произошел на военном полигоне в Чехии
0
326
14:12 17.06.2024
Силы ПВО РФ за сутки уничтожили 12 украинских беспилотников
0
294

Возврат к списку