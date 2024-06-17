Вьетнам считает Россию своим приоритетным партнером — президент страны
16:12 17.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вьетнам придает большое значение развитию отношений с Российской Федерацией, считая ее своим приоритетным партнером. Об этом заявил президент Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) То Лам на встрече с послом России во Вьетнаме Геннадием Бездетко.
«Вьетнам всегда рассматривает Россию в качестве одного из приоритетных партнеров в своей внешней политике, всегда внимательно следит за ситуацией в РФ и выступает за стабильное развитие России», — подтвердил президент. Он подчеркнул, что партия, государство и народ Вьетнама всегда помнят ту огромную и искреннюю помощь, которую советский и российский народ оказал Вьетнаму в борьбе за независимость и воссоединение страны в прошлом, а также в процессе обновления, строительства и защиты страны в нынешний период.
Глава вьетнамского государства попросил посла передать слова благодарности президенту России Владимиру Путину за добрые пожелания по случаю его избрания президентом СРВ. То Лам также поздравил российский народ с успешным проведением президентских выборов в марте и выразил уверенность в том, что Россия под руководством Путина продолжит уверенно развиваться.
НОВОСТИ
- 10:05 24.01.2024
- КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
- 09:32 24.01.2024
- Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
- 09:05 24.01.2024
- Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
- 20:00 23.01.2024
- ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
- 17:00 23.01.2024
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
- 14:32 23.01.2024
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
- 13:00 23.01.2024
- Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
- 12:32 23.01.2024
- НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
- 12:05 23.01.2024
- Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
- 10:20 23.01.2024
- В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать