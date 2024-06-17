Вьетнам считает Россию своим приоритетным партнером — президент страны

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вьетнам придает большое значение развитию отношений с Российской Федерацией, считая ее своим приоритетным партнером. Об этом заявил президент Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) То Лам на встрече с послом России во Вьетнаме Геннадием Бездетко.

«Вьетнам всегда рассматривает Россию в качестве одного из приоритетных партнеров в своей внешней политике, всегда внимательно следит за ситуацией в РФ и выступает за стабильное развитие России», — подтвердил президент. Он подчеркнул, что партия, государство и народ Вьетнама всегда помнят ту огромную и искреннюю помощь, которую советский и российский народ оказал Вьетнаму в борьбе за независимость и воссоединение страны в прошлом, а также в процессе обновления, строительства и защиты страны в нынешний период.

Глава вьетнамского государства попросил посла передать слова благодарности президенту России Владимиру Путину за добрые пожелания по случаю его избрания президентом СРВ. То Лам также поздравил российский народ с успешным проведением президентских выборов в марте и выразил уверенность в том, что Россия под руководством Путина продолжит уверенно развиваться.