Большая часть денег на оборону Европы уходит в США - Столтенберг

18:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Две трети оборонных расходов европейских стран идут на новые заказы в США, за последние два года их объем составил $140 млрд. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая в вашингтонском Центре имени Вудро Вильсона.

«Сегодня более 20 стран НАТО тратят более 2% на оборону. И большая часть этих денег идет в США. За последние два года две трети этих средств пошли на военные заказы в США, их объем составил около $140 млрд», — сказал Столтенберг, доказывая собравшимся важность НАТО для Соединенных Штатов.