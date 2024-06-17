Большая часть денег на оборону Европы уходит в США - Столтенберг
18:55 17.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Две трети оборонных расходов европейских стран идут на новые заказы в США, за последние два года их объем составил $140 млрд. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая в вашингтонском Центре имени Вудро Вильсона.
«Сегодня более 20 стран НАТО тратят более 2% на оборону. И большая часть этих денег идет в США. За последние два года две трети этих средств пошли на военные заказы в США, их объем составил около $140 млрд», — сказал Столтенберг, доказывая собравшимся важность НАТО для Соединенных Штатов.
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