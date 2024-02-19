В ФБР заявили о беспрецедентных атаках китайских хакеров — WSJ

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Атаки китайских хакеров на инфраструктуру США «достигли беспрецедентных масштабов». Об этом сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на директора Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофера Рея.

По информации издания, в качестве примера Рей привел группировку Volt Typhoon, предположительно, причастную к атакам на объекты связи, энергетики, транспорта и водоснабжения США. Американские официальные лица полагают, что доступ к компьютерным сетям сохранялся у хакеров по меньшей мере пять лет, указывает газета. «Это только верхушка айсберга, одна из многих подобных попыток Китая», — приводит WSJ слова Рея, выступавшего на Мюнхенской конференции по безопасности. Там он призвал также правительства стран Европы и Азии усилить защиту от китайских хакерских атак. Указывается, что при этом глава ФБР США отказался уточнить, «какая еще критическая инфраструктура подверглась нападению», подчеркнув, что ФБР «ведет большую работу».

В мае 2023 года американское Агентство национальной безопасности (АНБ) заявило, что группа киберспециалистов Volt Typhoon, «находящаяся на финансировании китайских властей», совершила атаку на компьютерную сеть критической инфраструктуры США. Тогда официальный представитель МИД Китая Мао Нин назвала соответствующий доклад АНБ дезинформацией.