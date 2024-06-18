Фестиваль «Ржевский» впервые пройдет в Тверской области

14:30

Всероссийский молодежный фестиваль «Ржевский» впервые состоится во Ржеве 19-20 июля. Его цель – создание новой дискуссионной площадки для обмена лучшими творческими практиками, основанными на этнокультурном наследии России. Одной из ключевых тем станет презентация молодежного круглогодичного лагеря «Креато», который планируется построить недалеко от Ржева. Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фестиваль продлится два дня: 19 июля на площадке Музея истории архитектуры Ржева (МИАР) в рамках деловой программы запланированы круглые столы, презентации и брифинги. Этот день завершится подписанием соглашения о сотрудничестве между администрацией города Ржев и Фондом «Ржевский Рубеж».

Любой желающий сможет стать гостем фестиваля 20 июля. В этот день, с 12:00 до 21:00 в парке культуры и отдыха Ржева пройдут тематические лектории, музыкальные, спортивные и кулинарные мастер-классы. На специально организованной сцене пройдет концерт молодых артистов, выступающих в жанрах этномузыки.

Гостями фестиваля станут бизнесмены, экономисты, представители власти, поисковики, музыканты, художники, скульпторы, эксперты по технологиям виртуальной реальности и 3D-технологиям, резиденты Сколково и многие другие.