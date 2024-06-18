0
0
157
НОВОСТИ

БРИКС вызывает у «золотого миллиарда» ревность и даже ненависть — Медведев

16:00 18.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

БРИКС на сегодняшний день стал авторитетной организацией, «куда стремятся государства весьма активно», у стран так называемого золотого миллиарда он вызывает ревность и даже ненависть. Об этом журналистам заявил зампредседателя Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

«Я просто отлично помню время, когда БРИКС представлял из себя четырех лидеров, которые садились на диванчик. Ну, во всяком случае, так было в 2008, 2009 году. Тогда он еще был БРИК. Потом появилась Южная Африка. А сейчас это полноценная организация, куда стремятся государства весьма активно», — сказал он, заметив, что БРИКС стал авторитетной организацией, «альтернативой тем самым западным альянсам».

По словам Медведева, «это, безусловно, вызывает у западного мира, как принято иногда говорить, у золотого миллиарда, определенную ревность и даже ненависть».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:00 18.06.2024
Два человека погибли при взрыве мины в приграничной зоне Брянской области
0
27
16:32 18.06.2024
Венгрия против переназначения фон дер Ляйен на пост главы ЕК — Politico
0
108
16:12 18.06.2024
ГД приняла в I чтении законопроект о введении миграционного режима высылки из РФ
0
145
15:32 18.06.2024
ВС России уничтожили украинскую РЛС и две пусковые установки ЗРК С-300
0
202
15:12 18.06.2024
Мужчина устроил стрельбу на предприятии в Рязани, один человек погиб, один ранен
0
228
15:00 18.06.2024
Выборы во Франции могут пошатнуть единство политики ЕС по Украине — Bloomberg
0
247
14:32 18.06.2024
РФ будет развивать свою спутниковую группировку, в этой сфере уже есть успехи — Путин
0
278
14:30 18.06.2024
Фестиваль «Ржевский» впервые пройдет в Тверской области
0
251
14:12 18.06.2024
Военные Арктического отряда БПЛА выполнили задачи при рекордно низкой температуре
0
245
14:00 18.06.2024
Если Киев не примет предложения РФ, ситуация будет развиваться не в его пользу — Медведев
0
276

Возврат к списку