БРИКС вызывает у «золотого миллиарда» ревность и даже ненависть — Медведев
16:00 18.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
БРИКС на сегодняшний день стал авторитетной организацией, «куда стремятся государства весьма активно», у стран так называемого золотого миллиарда он вызывает ревность и даже ненависть. Об этом журналистам заявил зампредседателя Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.
«Я просто отлично помню время, когда БРИКС представлял из себя четырех лидеров, которые садились на диванчик. Ну, во всяком случае, так было в 2008, 2009 году. Тогда он еще был БРИК. Потом появилась Южная Африка. А сейчас это полноценная организация, куда стремятся государства весьма активно», — сказал он, заметив, что БРИКС стал авторитетной организацией, «альтернативой тем самым западным альянсам».
По словам Медведева, «это, безусловно, вызывает у западного мира, как принято иногда говорить, у золотого миллиарда, определенную ревность и даже ненависть».
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