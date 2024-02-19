ВСУ в 2023 году отравили главу ЛНР Пасечника фенольными соединениями — МО РФ

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в 2023 году отравили фенольными соединениями главу Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонида Пасечника. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«ВСУ используют токсичные соединения не только в ходе военных действий, но и для проведения террористических актов. 5 декабря 2023 года глава администрации Луганской Народной Республики Леонид Пасечник получил тяжелое отравление фенольными соединениями», — сказал Кириллов.

Кириллов также напомнил, что 9 августа 2022 года глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо был госпитализирован с признаками отравления. Проведенные лабораторные исследования показали присутствие в биомедицинских пробах вещества рицин, включенного в список 1 КЗХО (Конвенция о запрещении химического оружия — прим. ТАСС)».

Сальдо 4 августа 2022 года сообщил о своей госпитализации после обследования. Его лечили в токсикологическом отделении в НИИ им. Н. В. Склифосовского в Москве. В Минобороны РФ 20 августа сообщали, что идет расследование по факту применения боевых отравляющих веществ против Сальдо.