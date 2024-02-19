Сейчас решается судьба России, уверен Медведев
16:12 19.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сегодняшняя ситуация является определяющей для будущего России, уверен зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Перед нашей страной сейчас стоят очень непростые задачи. В конечном счете, как бы патетично или пафосно ни звучало, сегодня решается судьба нашей страны», — указал он на встрече с командирами чеченских подразделений, которые принимают участие в СВО.
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