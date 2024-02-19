Сейчас решается судьба России, уверен Медведев

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сегодняшняя ситуация является определяющей для будущего России, уверен зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Перед нашей страной сейчас стоят очень непростые задачи. В конечном счете, как бы патетично или пафосно ни звучало, сегодня решается судьба нашей страны», — указал он на встрече с командирами чеченских подразделений, которые принимают участие в СВО.