Будапешт оставляет в силе запрет на ввоз сельхозпродукции с Украины

20:53 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия сохранит в силе односторонний запрет на импорт продукции сельского хозяйства с Украины, если Евросоюз не отменит ее беспошлинный ввоз на свою территорию. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие в совещании с коллегами из стран ЕС в Брюсселе.

Он отметил, что вопрос о продлении беспошлинного ввоза сельхозпродукции с Украины еще на один год, до июня 2025 года, вскоре будет включен в повестку дня Евросоюза. «До июня нынешнего года действует решение, согласно которому украинские товары освобождаются от таможенных пошлин и могут быть свободно ввезены на территорию ЕС», — уточнил Сийярто на встрече с венгерскими журналистами в столице Бельгии. Трансляцию вел телеканал М1.