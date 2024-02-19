Будапешт оставляет в силе запрет на ввоз сельхозпродукции с Украины
20:53 19.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Венгрия сохранит в силе односторонний запрет на импорт продукции сельского хозяйства с Украины, если Евросоюз не отменит ее беспошлинный ввоз на свою территорию. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие в совещании с коллегами из стран ЕС в Брюсселе.
Он отметил, что вопрос о продлении беспошлинного ввоза сельхозпродукции с Украины еще на один год, до июня 2025 года, вскоре будет включен в повестку дня Евросоюза. «До июня нынешнего года действует решение, согласно которому украинские товары освобождаются от таможенных пошлин и могут быть свободно ввезены на территорию ЕС», — уточнил Сийярто на встрече с венгерскими журналистами в столице Бельгии. Трансляцию вел телеканал М1.
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