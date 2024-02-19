0
0
0
НОВОСТИ

Будапешт оставляет в силе запрет на ввоз сельхозпродукции с Украины

20:53 19.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия сохранит в силе односторонний запрет на импорт продукции сельского хозяйства с Украины, если Евросоюз не отменит ее беспошлинный ввоз на свою территорию. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие в совещании с коллегами из стран ЕС в Брюсселе.

Он отметил, что вопрос о продлении беспошлинного ввоза сельхозпродукции с Украины еще на один год, до июня 2025 года, вскоре будет включен в повестку дня Евросоюза. «До июня нынешнего года действует решение, согласно которому украинские товары освобождаются от таможенных пошлин и могут быть свободно ввезены на территорию ЕС», — уточнил Сийярто на встрече с венгерскими журналистами в столице Бельгии. Трансляцию вел телеканал М1.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:25 19.02.2024
На рост реальных доходов граждан Путин поручил правительству обратить особое внимание
0
235
19:10 19.02.2024
Венгрия не будет блокировать 13-й пакет санкций ЕС против РФ
0
226
19:00 19.02.2024
Киев предлагает союзникам отказаться от поставок снарядов другим странам и отдать все Украине
0
207
17:40 19.02.2024
Польша считает позицию Орбана по вступлению Швеции в НАТО недопустимой — Туск
0
322
17:12 19.02.2024
Более 53 тыс. человек принято для участия в СВО с 1 января — Медведев
0
312
17:00 19.02.2024
США могут ввести ограничения против китайских компаний якобы из-за сотрудничества с РФ
0
330
16:32 19.02.2024
ВСУ потеряли за сутки на авдеевском направлении до 565 военных — МО РФ
0
349
16:12 19.02.2024
Сейчас решается судьба России, уверен Медведев
0
390
16:00 19.02.2024
Фон дер Ляйен объявила, что будет еще раз баллотироваться на пост главы Еврокомиссии
0
392
15:32 19.02.2024
ВСУ в 2023 году отравили главу ЛНР Пасечника фенольными соединениями — МО РФ
0
458

Возврат к списку