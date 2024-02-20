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Один БПЛА перехвачен над Брянской областью, еще один уничтожен над Калужской

11:00 20.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили один украинский БПЛА над Брянской областью и уничтожили еще один над Калужской областью. От этом сообщили в Минобороны России.

«20 февраля около 08:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области и один уничтожен над территорией Калужской», — сказали там.

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