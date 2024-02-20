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Глава МИД Литвы призвал открыто говорить, что дела на Украине идут не очень хорошо

12:00 20.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные страны должны открыто говорить, что дела на Украине обстоят не очень хорошо. Такое мнение выразил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью телеканалу CNN.

«Те, у кого есть возможность говорить открыто, должны поднять красный флаг и сказать: дела идут не очень хорошо», — сказал он. По его словам, если Запад не привлечет внимание к Киеву, как это было " в начале 2023 года и в конце 2022-го», «ситуация может стать еще хуже».

«Европа должна признать, что это европейская война. <…> Мы находимся в состоянии войны», — добавил Ландсбергис. При этом он указал на необходимость «стереть красные линии», которые европейские страны сами себе нарисовали, и разработать новую стратегию действий.

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