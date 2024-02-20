ВСУ ударили по центру Донецка, есть погибшие и раненые

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские войска обстреляли центр Донецка. По предварительным данным, есть погибшие и раненые, сообщили ТАСС в оперативных службах ДНР.

«Были прилеты на пересечении улицы Университетской и проспекта Панфилова. По предварительным данным, есть погибшие и раненые. Устанавливаются точные данные», — сообщили в оперативных службах.