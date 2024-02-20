Экс-советник посольства РФ во Франции Кондрацкий получил 18 лет колонии за госизмену
16:00 20.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший советник посольства России во Франции Игорь Кондрацкий приговорен к 18 годам колонии строгого режима за госизмену. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда, где рассматривалось данное дело.
«Московский городской суд вынес приговор в отношении Кондрацкого Игоря Всеволодовича, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена). Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет в колонии строгого режима и ограничением свободы сроком на 2 года. Кондрацкий лишен звания полковника запаса», — сказали в пресс-службе.
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