Экс-советник посольства РФ во Франции Кондрацкий получил 18 лет колонии за госизмену

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший советник посольства России во Франции Игорь Кондрацкий приговорен к 18 годам колонии строгого режима за госизмену. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда, где рассматривалось данное дело.

«Московский городской суд вынес приговор в отношении Кондрацкого Игоря Всеволодовича, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена). Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет в колонии строгого режима и ограничением свободы сроком на 2 года. Кондрацкий лишен звания полковника запаса», — сказали в пресс-службе.