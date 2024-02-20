ЕС не готов заранее сказать, признает ли он выборы президента РФ — Стано

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз не может заранее сказать, признает ли он результаты выборов президента России, которые состоятся 15–17 марта. Об этом заявил пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе.

«Мы должны увидеть, что реально произойдет, мы не можем заранее предсказывать, признаем мы выборы или нет», — сказал он. В то же время Стано отметил, что ЕС «никогда не признает» результаты выборов на новых территориях России, освобожденных в ходе СВО.