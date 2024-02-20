0
0
136
НОВОСТИ

ЕС не готов заранее сказать, признает ли он выборы президента РФ — Стано

16:12 20.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз не может заранее сказать, признает ли он результаты выборов президента России, которые состоятся 15–17 марта. Об этом заявил пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе.

«Мы должны увидеть, что реально произойдет, мы не можем заранее предсказывать, признаем мы выборы или нет», — сказал он. В то же время Стано отметил, что ЕС «никогда не признает» результаты выборов на новых территориях России, освобожденных в ходе СВО.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 20.02.2024
Шмыгаль заявил о потере Украиной 30% экономики
0
30
17:00 20.02.2024
84 члена избиркомов умерли после проведения президентских выборов в Индонезии
0
50
16:32 20.02.2024
Американский сенатор Линдси Грэм включен в реестр террористов и экстремистов в РФ
0
113
16:00 20.02.2024
Экс-советник посольства РФ во Франции Кондрацкий получил 18 лет колонии за госизмену
0
158
15:32 20.02.2024
РФ не сомневается, что Запад поставит Украине ракеты большей дальности — Гаврилов
0
212
15:15 20.02.2024
Сбер проводит акселерацию для 150 стартапов форума «Сильные идеи для нового времени»
0
193
15:12 20.02.2024
Мосты в Киеве могут упасть в любой момент, 90% из них аварийные — эксперт
0
219
15:00 20.02.2024
Госдума вводит запрет рекламы ресурсов иноагентов и размещения на них рекламы
0
207
14:32 20.02.2024
Человек с чипом Neuralink способен управлять компьютерной мышью с помощью мысли
0
243
14:12 20.02.2024
Внешнего вмешательства при сбое в доменной зоне .RU/.РФ не обнаружено — Минцифры
0
275

Возврат к списку