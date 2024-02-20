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Запад непосредственно участвует в осуществлении терактов на территории РФ — КГБ Белоруссии

17:40 20.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецслужбы западных стран непосредственно участвуют в осуществлении террористических и диверсионных актах на территории России. Об этом заявил председатель Комитета госбезопасности Белоруссии Иван Тертель, выступая на расширенном совещании президента страны с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности.

«Спецслужбы и оборонные ведомства Великобритании, США, Франции, Польши и других стран уже не только занимаются поставками вооружений украинской стороне, но и непосредственно участвуют в планировании и осуществлении террористических и диверсионных актов на территории России, в том числе доставляя исполнителей и средства террора транзитом через Беларусь», — приводит слова главы белорусской спецслужбы агентство БелТА.

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