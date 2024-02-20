Путин: Мы толерантно достаточно относимся и к людям нетрадиционной сексуальной ориентации

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В России толерантно относятся к людям нетрадиционной сексуальной ориентации, их никто не ограничивает, главное, чтобы они не трогали детей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени».

«Мы толерантно достаточно относимся и к людям нетрадиционной сексуальной ориентации. Мы просто не выпячиваем это и не считаем, что это правильно выпячивать, пускай все живут взрослые люди как хотят, никто их не ограничивает. Но что касается детей, я уже много раз говорил — детей не трогайте», — сказал он.