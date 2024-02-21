Денацификация для меня - физическое устранение Зеленского и его банды — Рогозин
12:05 21.02.2024 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Дмитрий Рогозин: для меня денацификация — физическая ликвидация Зеленского и его банды. Также к этому понятию относится и смена политических режимов стран Запада. В Европе к власти спустя «немного времени» придут ультраправые партии, предположил член комитета Совета Федерации по обороне в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«Любой этнический национализм становится нацизмом, фашизмом по форме управления. Поэтому денацификация в моём понимании — это не то, что гордиться, что мы хлопнули ещё 300 каких-то боевиков ВСУ, которые просто мобилизованные или просто люди без понимания, без исторической памяти. Для меня денацификация — это физическая ликвидация военных преступников, коими являются Зеленский и его банда, они виноваты в колоссальных потоках крови славянской.
И конечно, денацификация — это разрушение того Запада, политического Запада, который поставил на карту всё, чтобы уничтожить нашу страну. И я думаю, это произойдёт. Потому что сейчас у власти в Европейском союзе, например, да и в Соединённых Штатах, либералы. Я вам гарантирую, можете записать эти слова, — пройдёт ещё немного времени, и маятник политический в Европе коснётся в другую сторону. К сожалению, он качнётся не только в правую, а в ультраправую сторону».
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