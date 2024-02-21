Полиция Индии использует слезоточивый газ, чтобы остановить марш фермеров на Нью-Дели

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция Индии применила снаряды со слезоточивым газом против фермеров, которые намеревались пройти маршем в сторону Нью-Дели. Как сообщает телеканал NDTV, инцидент произошел на шоссе на границе штатов Пенджаб и Харьяна.

По его информации, полицейские также используют акустические устройства дальнего действия, которые производят сильный шум, чтобы остановить марш фермеров. О пострадавших в результате инцидента пока не сообщается.

Ранее лидеры протеста заявили о возобновлении в среду марша на столицу, это произошло после того, как переговоры с представителями центральных властей не привели к соглашению.