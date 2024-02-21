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НОВОСТИ

Иск Надеждина о недопуске в выборам Верховным судом не удовлетворен

20:46 21.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный суд РФ в среду признал законным отказ ЦИК допустить Бориса Надеждина до выборов президента РФ, сообщает корреспондент ТАСС.

«В удовлетворении искового заявления Надеждина об оспаривании решения Центральной избирательной комиссии отказать», — огласил решение судья. Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

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