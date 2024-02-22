Япония включила станки с ЧПУ в список товаров, которые не должны попасть в Россию

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Япония расширила список товаров, которые не должны попасть в Россию, поскольку они, как полагают на Западе, могут использоваться при производстве оружия. В обновленный список товаров, которые власти Японии призывают с осторожностью поставлять в третьи страны, включены станки с числовым программным управлением (ЧПУ).