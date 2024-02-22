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Американские военные учатся рыть траншеи и строить блиндажи - WP

19:45 22.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полигон с ландшафтом, как на Украине, был создан в Форт-Ирвине, штат Калифорния, чтобы местные военные переосмыслили действия американских наемников на украинском фронте. Об этом сообщила газета The Washington Post.

По ее информации, «в прошлые годы на объекте воспроизводилось то, с чем американские военные могли столкнуться в Ираке и Афганистане», а теперь пространство повторяет внешний вид фронта на Украине.

На другой американской военной базе Форт-Джонсон в штате Луизиана американские солдаты учатся рыть траншеи и создавать блиндажи, которые издание называет «реликтами прошлых конфликтов», необходимые для защиты от беспилотников и бомб.

Украинский конфликт показал необходимость переосмыслить действия американских солдат на местах, рассказали изданию чиновники.

Как сообщили собеседники газеты, Пентагон в целом пересматривает стратегию боевых действий на основе выводов, сделанных в ходе украинского конфликта.

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