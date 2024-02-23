Украина продолжит получать военную и финансовую поддержку от ЕС - заявление глав
18:10 23.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Евросоюз продолжит свою сильную непоколебимую политическую, военную, финансовую, экономическую, дипломатическую и гуманитарную поддержку, чтобы помочь Украине защитить себя, защитить свой народ, свои города и свою жизненно важную инфраструктуру, восстановить свою территориальную целостность, вернуть тысячи депортированных детей и положить конец войне», — отмечается в нем.
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