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НОВОСТИ

Украина продолжит получать военную и финансовую поддержку от ЕС - заявление глав

18:10 23.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз продолжит оказывать Украине военную, финансовую, политическую помощь. Об этом говорится в совместном заявлении председателей Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Евросовета Шарля Мишеля и Европарламента Роберты Метсолы, распространенном в Брюсселе в связи со второй годовщиной начала специальной военной операции РФ на Украине.

«Евросоюз продолжит свою сильную непоколебимую политическую, военную, финансовую, экономическую, дипломатическую и гуманитарную поддержку, чтобы помочь Украине защитить себя, защитить свой народ, свои города и свою жизненно важную инфраструктуру, восстановить свою территориальную целостность, вернуть тысячи депортированных детей и положить конец войне», — отмечается в нем.

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