Трамп обещает провести крупнейшую в истории США депортацию мигрантов, если станет президентом

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что начнет самую масштабную за всю историю США депортацию мигрантов в случае победы на ноябрьских президентских выборах.

«Это будет крупнейшая депортация в истории нашей страны. И у нас нет выбора», — сказал республиканец в субботу, выступая на ежегодной Конференции консервативных политических действий (CPAC), которая проходит в Вашингтоне.