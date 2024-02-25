Трамп обещает провести крупнейшую в истории США депортацию мигрантов, если станет президентом
09:00 25.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что начнет самую масштабную за всю историю США депортацию мигрантов в случае победы на ноябрьских президентских выборах.
«Это будет крупнейшая депортация в истории нашей страны. И у нас нет выбора», — сказал республиканец в субботу, выступая на ежегодной Конференции консервативных политических действий (CPAC), которая проходит в Вашингтоне.
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