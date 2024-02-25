Объединение с РФ в Белоруссии не поддержат – Лукашенко

13:00 Источник: Интерфакс

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о преданности России и готовности вместе противостоять любым внешним угрозам, при этом отметил, что в Белоруссии не поддержат объединение с РФ.

Ни в России, ни в Белоруссии не поддержат объединение двух государств, сказал Лукашенко журналистам на избирательном участке после голосования в местные органы власти и нижнюю палату парламента.

"Такой шаг лишь сделает хуже", - цитирует слова Лукашенко госагентство БелТА. Он считает, что Белоруссия и Россия могут быть сильнее в качестве независимых государств.

"Два суверенных, независимых государства. Мы умные люди, чтобы создать такое объединение, чтобы мы были сильнее", - сказал Лукашенко.