0
0
51
НОВОСТИ

Объединение с РФ в Белоруссии не поддержат – Лукашенко

13:00 25.02.2024 Источник: Интерфакс

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о преданности России и готовности вместе противостоять любым внешним угрозам, при этом отметил, что в Белоруссии не поддержат объединение с РФ.

Ни в России, ни в Белоруссии не поддержат объединение двух государств, сказал Лукашенко журналистам на избирательном участке после голосования в местные органы власти и нижнюю палату парламента.

"Такой шаг лишь сделает хуже", - цитирует слова Лукашенко госагентство БелТА. Он считает, что Белоруссия и Россия могут быть сильнее в качестве независимых государств.

"Два суверенных, независимых государства. Мы умные люди, чтобы создать такое объединение, чтобы мы были сильнее", - сказал Лукашенко.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:01 25.02.2024
Правительство Шри-Ланки официально не принимало решения об отмене продления виз
0
42
12:40 25.02.2024
Лукашенко: Крым, это российская земля, так считают россияне, и Запад с этим тоже согласен
0
28
12:30 25.02.2024
Лукашенко заявил, что будет участвовать в президентских выборах в следующем году
0
61
11:03 25.02.2024
Продлевать туристические визы гражданам РФ и Украины власти Шри-Ланки больше не будут
0
251
10:50 25.02.2024
К северо-западу от Авдеевки впервые замечены американские танки Abrams
0
317
09:30 25.02.2024
В Польше начинаются крупные военные учения с участием войск 10 стран НАТО
0
365
09:24 25.02.2024
Япония, вслед за другими странами G7, расширит санкции в отношении России - заявление
0
447
09:17 25.02.2024
Воздух в Москве прогреется до +2С в воскресенье, 25 февраля - синоптики
0
292
09:00 25.02.2024
Трамп обещает провести крупнейшую в истории США депортацию мигрантов, если станет президентом
0
380
21:00 24.02.2024
ЕС откроет офис «обороны и инноваций» в Киеве — фон дер Ляйен
0
943

Возврат к списку