Эра глобального доминирования Запада завершилась с началом СВО, признал Боррель
13:32 26.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Эра глобального доминирования Запада окончательно завершилась с началом российской специальной военной операции на Украине и конфликта в секторе Газа. Такое мнение изложил в своем блоге глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель.
«Если нынешняя геополитическая напряженность продолжит развиваться в направлении противостояния Запада со всем остальным миром, Европу ждет бледное будущее с точки зрения угроз ее безопасности. Эра западного доминирования окончательно завершилась. Хотя теоретически мы это понимаем, мы не всегда делаем практические выводы из этой новой реальности», — написал он. По мнению Борреля, СВО и конфликт в Газе «значительно усилили этот риск» противостояния глобального Запада и глобального Юга, что уже «можно увидеть в Сахеле и других частях Африки».
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