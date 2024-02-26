Эра глобального доминирования Запада завершилась с началом СВО, признал Боррель

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эра глобального доминирования Запада окончательно завершилась с началом российской специальной военной операции на Украине и конфликта в секторе Газа. Такое мнение изложил в своем блоге глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель.

«Если нынешняя геополитическая напряженность продолжит развиваться в направлении противостояния Запада со всем остальным миром, Европу ждет бледное будущее с точки зрения угроз ее безопасности. Эра западного доминирования окончательно завершилась. Хотя теоретически мы это понимаем, мы не всегда делаем практические выводы из этой новой реальности», — написал он. По мнению Борреля, СВО и конфликт в Газе «значительно усилили этот риск» противостояния глобального Запада и глобального Юга, что уже «можно увидеть в Сахеле и других частях Африки».