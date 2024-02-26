Авдеевка полностью зачищена, но не до конца разминирована — Пушилин
13:20 26.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Авдеевка полностью зачищена от украинских военных, но не до конца разминирована. Об этом глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил в эфире Первого канала.
«Да, Авдеевка зачищена, но это не значит, что разминирована и что там нет никаких опасностей», — сказал он.
Пушилин уточнил, что, помимо опасности неразорвавшихся боеприпасов, в Авдеевке остается риск атак с воздуха, поэтому свободно и безопасно находиться на территории города не получилось бы.
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