Авдеевка полностью зачищена, но не до конца разминирована — Пушилин

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Авдеевка полностью зачищена от украинских военных, но не до конца разминирована. Об этом глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил в эфире Первого канала.

«Да, Авдеевка зачищена, но это не значит, что разминирована и что там нет никаких опасностей», — сказал он.

Пушилин уточнил, что, помимо опасности неразорвавшихся боеприпасов, в Авдеевке остается риск атак с воздуха, поэтому свободно и безопасно находиться на территории города не получилось бы.